Solange Frazão põe à venda casa de R$ 5,2 milhões

Solange Frazão está de mudança. A musa fitness colocou à venda sua mansão de R$ 5,2 milhões porque quer morar no campo.

“Estou com 57 anos, acho que chegou a minha hora de pisar na terra, de plantar alface”, contou em entrevista à Casa Vogue.

A apresentadora do BandSports revelou que sempre teve esse desejo, mas a pandemia intensificou a sua vontade de sair de São Paulo e vender a sua casa de mais de 500 metros quadrados.

“Durante a pandemia senti a necessidade de ouvir mais o barulho dos pássaros. Estou há onze anos nesta casa – que é ótima, perto de tudo, a cinco minutos do Shopping Cidade Jardim e próxima a outros bairros que me dão toda infraestrutura de que preciso. Mas eu tenho um sonho desde sempre, e meus filhos sabem, que é a de morar no meio do mato”, brinca Solange.

A casa conta com quatro suítes e seis vagas na garagem. O imóvel fica em um condomínio fechado no bairro de Cidade Jardim, área nobre da capital paulista. Quando estive aqui pela primeira vez, o que mais me chamou a atenção foi a segurança; em São Paulo é um aspecto muito importante”, completa ela, que anteriormente havia morado em dois apartamentos e confessa ter se cansado “da chatice que é o elevador”.

