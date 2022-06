Solange Couto revela que perdeu papel em filme após reagir a assédio de diretor

A atriz Solange Couto revelou que perdeu o papel em um filme do diretor francês Marcel Camus depois de reagir a um assédio do cineasta durante os testes para atuar. As informações são do site UOL.







Solange, de 64 anos, afirma que foi indicada pelo ator Antônio Pitanga para o filme “Otália de Bahia”, de 1976, que recebeu o título “Os Pastores da Noite” aqui no Brasil. O longa-metragem foi uma produção conjunta entre brasileiros e franceses.

“Fiquei três meses ensaiando. Teve um dia em que o Marcel Camus falou para mim: ‘senta aqui nessa janela’. Estava de shorts. Ele estava tirando foto e de repente veio e botou, do joelho para a parte [de cima]”, disse a atriz em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

“Eu empurrei a mão dele. Aí ele tentou vir pelo interior da coxa! Empurrei a mão dele, olhei dentro da cara dele e falei: ‘a próxima, eu dou na tua cara!’ Aí ele falou: ‘é por isso que você talvez não faça o filme'”, seguiu.