Solange Couto dispensa edição em fotos sensuais: ‘Gosto de mim do jeitinho que sou’

Aos 65 anos, Solange Couto vive um novo ciclo em sua vida pessoal após se divorciar de Jamerson Andrade. Agora, a atriz promete que vai focar mais nela. As informações são da ‘Quem’.

“Estou em uma fase diferente de tudo que já vivi, comprometida comigo, fazendo tudo de maneira planejada. É um outro momento. Sobre estar solteira, sim, mas não estou na pista”, disse Solange.

Muitas vezes considerada um símbolo sexual nos anos 70, Couto admitiu que lida com o amadurecimento de forma leve. “Naturalmente. Inclusive, peço sempre para não usarem photoshop em minhas fotos. Tenho receio de me transformarem em outra pessoa. Gosto de mim do jeitinho que sou. E as redes sociais mostram que meu público também gosta”, afirmou.

Para Solange, suas fotos sensuais e como ela lida com o corpo pode servir de motivação para outras mulheres na sua faixa etária. “Tento inspira-las em áreas além da vaidade. Acredito que se Deus me deu oportunidade de ser uma pessoa pública e formadora de opinião, tenho que usar isso pra acrescentar na vida daqueles que me observam”, concluiu.

