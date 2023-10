Solange Almeida, Zé Neto e mais: relembre famosos que tiveram problemas com cigarro eletrônico

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 16/10/2023 - 16:05 Para compartilhar:

A cantora Solange Almeida, 49, em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, fez um desabafo e alerta sobre uso de cigarros eletrônicos, mais conhecido como vapes, e os danos que o vício causou à sua saúde.

“Escutava que era à base de água, que não tinha nicotina e não fazia mal. Com o tempo, comecei a sentir dificuldade para respirar, minha voz não era a mesma”, afirmou a artista.

Almeida, que está sendo acompanhada por um profissional e com um aparelho na garganta para cuidar das cordas vocais, contou estar se submetendo a um tratamento especial antes dos shows. “Fiz um exame aprofundado. Descobri que estava com uma lesão nas cordas vocais e no pulmão”, disse.

Solange Almeida não é a única! A IstoÉ Gente lista abaixo alguns famosos que, assim como a cantora, já tiveram problemas com cigarro eletrônico. Confira!

Doja Cat

A cantora americana Doja Cat chegou a cancelar sua agenda de shows depois de ser submetida a uma cirurgia às pressas nas amígdalas por uso do dispositivo. De acordo com a artista, o vape penetrou sua garganta, o que provocou uma ferida aberta.

Lucas Viana

Lucas Viana foi socorrido às pressas em uma festa e precisou ser hospitalizado após fazer uso de cigarro eletrônico e sentir falta de ar.

“Estava na festa e, de repente, me faltou ar de um jeito surreal. Não vinha nada, parecia que estava entupido de saliva. Não sei explicar. Eu tentava puxar e o ar não vinha. Fui socorrido por uma ambulância e ali já começaram a me dar um aparelho de oxigênio”, explicou o campeão de A Fazenda 11 em sua rede social.

“Isso aqui, a partir de hoje, não vai mais fazer parte da minha vida. Fica o alerta, o negócio é sério”, declarou. “Esse é o preço de não ter escutado e dado credibilidade para todas as notícias que já alarmavam os perigos do uso de cigarro eletrônico”, completou ele na ocasião.

Zé Neto

Em 2021, o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, descobriu uma doença no pulmão por conta do uso do cigarro eletrônico. Por meio do seu perfil no Instagram, o sertanejo contou o ocorrido e aproveitou para fazer um alerta aos seguidores.

“Realmente passei por um problema sério no pulmão devido a cigarro, esses Vapes (cigarros eletrônicos). Inclusive, dou um alerta para quem mexe com essa porcaria… Para com isso porque é um cigarro como qualquer outro e faz mal do mesmo jeito ou até mais”, desabafou o cantor.

