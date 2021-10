Solange Almeida revela que pensou em desistir da carreira: ‘Crises de pânico e ansiedade’

A cantora Solange Almeida, de 47 anos, abriu o coração durante uma participação no DVD de Walkyria Santos. No palco, ela revelou que pensou em abandonar a carreira após ter crises de ansiedade e pânico.

“É até uma coisa assim, difícil de falar, mas eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não iria mais voltar a cantar e que iria encerrar minha carreira. Mas todo mundo pediu pra voltar e Walkyria fez o convite… Nem tudo que você vêem na rede social é, porque, às vezes, a gente mostra uma coisa na internet, às vezes com uma alegria que a gente não está”, disse Solange na ocasião.

Após declaração da artista, os fãs e seguidores dela ficaram chocados. Para explicar melhor o assunto, nesta sexta-feira (8), Almeida disse por meio de sua rede social: “Todo mundo sabe que cantar sempre foi a minha vida, a minha paixão, e vai continuar sendo. Mas há um tempo atrás a gente estava vivendo uma vida normal, de shows e fomos pegos de surpresa com essa pandemia, que eu olhei, sim, pelo lado bom da coisa. Fiquei mais presente em casa com a minha família e descobri um lado, até então desconhecido, e me acostumei com isso. E quando eu vi tudo melhorando, eu me questionei se estava pronta pra voltar. E fiquei ali na síndrome da casinha, porque me acostumei muito com a minha casa e com a minha família”.

“Estou tendo acompanhamento porque eu estava tendo crises de ansiedade, estava com síndrome do pânico pra sair de casa e até pra pegar no celular era difícil. Mas graças a Deus e a minha fé, que é gigante, estou tendo o carinho dos meus amigos, o cuidado da minha família, a paciência dos fãs. E me aguardem em 2022 que a dona vem com tudo e a nossa história não terminou, está só começando”.

“Quando alguém falar em crise de ansiedade, de pânico, não critique, porque só quem sabe é quem vive. É muito difícil, gente, só eu sei. Eu via o microfone e não queria pegar nele e as pessoas me cobrando quando que eu iria gravar, produzir música ou clipe. E eu não conseguia, porque estava tão fechada e reclusa no meu mundo, que eu não queria. Mas graças a Deus isso tudo passou”, finalizou.

