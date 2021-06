Solange Almeida e empresário se casam em segredo no Ceará, diz colunista

Solange Almeida agora é um mulher casada. Segundo informações da colunusta Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a cantora se casou em segredo em sua casa, no Ceará, com o empresário Monilton Moura.

O casal, que está junto há cinco meses, já trocaram alianças em novembro do ano passado no civil.

Ainda de acordo com Fábia, a cerimônia foi intimista e contou apenas com familiares e amigos próximo. Não foi permitido que os convidados utilizassem os celulares para registrar nada da celebração.

