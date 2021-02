Soja: Tereza Cristina abre colheita nacional e destaca sustentabilidade

São Paulo, 04/02 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta quinta-feira, 4, que o Brasil deve seguir produzindo soja nos volumes atuais e que a demanda mundial continuará crescendo. Ao participar por teleconferência da abertura nacional da colheita da oleaginosa, realizada em Luis Eduardo Magalhães (BA), ela destacou que a safra será recorde novamente e “com preços muito bons”. “O ouro do agro brasileiro vai ser cada vez mais respeitado, mostrando a qualidade e a sustentabilidade que nossos produtores plantam e colhem a soja para nosso consumidor brasileiro, mas também para muitos países que usam e necessitam cada vez mais do ouro brasileiro”, disse ela, conforme nota produzida por sua assessoria. A soja é a principal cultura do País ao representar cerca de 50% da colheita de grãos no Brasil.

A ministra agradeceu o trabalho do produtores, que não pararam suas atividades durante os meses mais agudos da covid-19. “Por isso, temos hoje esses números invejáveis da safra de grãos do Brasil”, afirmou.

