Soja tem maior ganho semanal em 22 anos nos EUA com calor no Meio-Oeste

Por Christopher Walljasper







CHICAGO (Reuters) – A soja negociada em Chicago subiu nesta sexta-feira e registrou seu maior avanço semanal em 22 anos, diante de previsões de clima quente e seco no Meio-Oeste dos EUA que aumentaram as preocupações com a oferta, enquanto a forte demanda por farelo de soja acrescentou suporte ao mercado.

O milho registrou seu maior ganho semanal em quase cinco meses, enquanto o trigo terminou a semana em alta após duas semanas de declínio.

O contrato na Bolsa de Chicago (CBOT) subiu 27,75 centavos, para 16,37 dólares por bushel, depois de ter subido 11,99%, o maior ganho semanal desde 23 de julho de 1999.

O milho mais ativo da CBOT avançou 1 centavo para 6,20 dólares o bushel. Durante a sessão, o contrato tocou 6,3650 dólares por bushel, um pico desde 11 de julho.

Na semana, o cereal ganhou 10,28%, sua maior alta semanal desde 4 de março de 2022.

O trigo soft vermelho de inverno cotado em Chicago caiu 9,25 centavos, para 8,0775 dólares por bushel. No entanto, o contrato mais ativo do cereal ganhou 6,42% na semana, seu primeiro movimento semanal de alta desde a semana encerrada em 8 de julho, e o maior ganho semanal desde 8 de abril.

Apesar das chuvas recentes e temperaturas abaixo do normal em partes do Meio-Oeste dos EUA, as previsões apontam para um clima quente e seco no início de agosto, levantando preocupações para as lavouras de soja durante o desenvolvimento crucial das vagens, bem como para o milho plantado tardiamente e ainda polinizando.

O mercado de trigo caiu à medida que o movimento progrediu nas exportações de grãos da Ucrânia através do Mar Negro. Espera-se que as remessas comecem dentro de dias.

A Ucrânia está pronta para começar a enviar grãos de dois portos do Mar Negro sob um acordo mediado pela ONU, mas nenhuma data foi definida para o primeiro embarque, disse o ministro da Infraestrutura ucraniano, Oleksandr Kubrakov.

(Reportagem adicional de Naveen Thukral e Sybille de La Hamaide)