Soja: StoneX corta estimativa de produção do Brasil em 2023/24 em 5,6%, para 152,8 milhões de t

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/01/2024 - 15:55 Para compartilhar:

A consultoria StoneX cortou sua estimativa para a safra brasileira de soja 2023/24 em 5,6%, de 161,881 milhões de toneladas previstas em dezembro para 152,814 milhões de toneladas, conforme relatório mensal divulgado nesta terça-feira, 2. Se confirmado, a produção nacional será 3,1% inferior ao volume colhido na temporada passada.

A área plantada com a oleaginosa no País foi elevada pela StoneX de 45,544 milhões de hectares previstos em dezembro para 45,626 milhões de hectares. Já a previsão de produtividade deve cair de 3,55 toneladas por hectare para 3,35 toneladas pro hectare. Da safra total do País, 38,268 milhões de toneladas devem ser colhidas em Mato Grosso, líder na produção do grão.

O corte na produção é atribuído pela consultoria à falta de chuvas nas principais regiões produtoras da oleaginosa ao longo do último mês. “A falta de chuvas em grande parte da região produtora brasileira nos últimos meses tem afetado o potencial produtivo das lavouras. Em dezembro, ainda se registrou irregularidade de precipitações, principalmente na primeira quinzena do mês, em várias regiões. Com isso, as perdas esperadas acabaram sendo potencializadas”, afirmou a consultoria no relatório. Os analistas Ana Luiza Lodi e João Pedro Lopes, que assinam o relatório, observam que o clima dos próximos meses continuará sendo importante para a definição da safra, “uma vez que alguns Estados plantam mais tarde e houve atrasos na semeadura. De qualquer forma, o real tamanho da safra só será conhecido com o avanço da colheita”, ponderam os analistas.

Com a menor safra estimada, a StoneX cortou também sua previsão de exportação do Brasil no ciclo 2023/24 de 103 milhões de toneladas para 95 milhões de toneladas ante 101,5 milhões de toneladas exportadas na temporada 2022/23.

Já a previsão de consumo doméstico foi mantido em 57,5 milhões de toneladas em 2023/24, mesmo com o aumento da mistura obrigatória de biodiesel ao óleo diesel de 12% para 14%. O esmagamento deve representar 54,5 milhões de toneladas, segundo a consultoria. “A estimativa de consumo doméstico já indicava um crescimento anual importante e há volumes expressivos de exportação de óleo que devem ser direcionados ao mercado interno. Caso necessário, esse número será ajustado no futuro”, explicaram os analistas no relatório.

Para os estoques finais da safra de soja 2023/24, a StoneX estima 2,73 milhões de toneladas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias