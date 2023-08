Soja: SC pede à Agricultura que amplie prazo de plantio na safra 2023/24 no Estado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 18:51 Compartilhe

A Secretaria de Agricultura de Santa Catarina solicitou ao Ministério da Agricultura a revisão do calendário de plantio de soja para o Estado na safra 2023/24. Segundo nota da pasta divulgada nesta sexta-feira, 25, a solicitação foi enviada por meio de uma nota técnica e tem entre um dos objetivos evitar que o déficit de milho no Estado, previsto em 550 mil toneladas este ano, se amplie.

O prazo de plantio de soja em Santa Catarina, segundo determina o Ministério da Agricultura, deve ir de 7 de julho a 29 de dezembro de 2023. Há, porém, de acordo com os técnicos do Estado, uma “segunda safra” de soja, cuja semeadura ocorre em janeiro e fevereiro e é fundamental também para a produção de milho silagem, principalmente nas pequenas propriedades pecuárias, que utilizam tanto a soja de segunda safra quanto a silagem de milho para alimentar rebanhos.

Assim, Santa Catarina pede, “excepcionalmente para 2023/24”, que o plantio de soja possa ocorrer entre 21 de setembro e 10 de fevereiro, “ou então a manutenção dos prazos de anos anteriores”.

Para a Secretaria da Agricultura catarinense, a possibilidade de os produtores semearem a segunda safra de soja procura sanar algumas questões, como o “gigantesco déficit” de milho grão, “puxado pela pujante produção de proteína animal” no Estado, além da proteção do solo após a colheita de tabaco e cebola. Além disso, “a condição climática única verificada em Santa Catarina, em decorrência das geadas, que exige o plantio de soja após dezembro, e o controle de pragas – fator que otimiza as ações de fiscalização dos órgãos de defesa sanitária”.

No dia 17 de agosto, a jornalistas, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que a pasta está ajustando as particularidades do calendário de plantio de soja da safra 2023/24 de cada Estado. “Criamos um calendário sabendo que o Brasil é um continente e cada Estado tem suas particularidades. Estamos ajustando as particularidades de cada Estado e regiões dos Estados para que possamos emitir as autorizações (de ajuste da janela), sem precarizar e sem deixar nenhum produtor fora da janela ideal que possa plantar”, disse Fávaro, na ocasião. Além de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que pediram ampliação do calendário oficial de plantio de soja, o Estado de Mato Grosso solicitou à pasta a antecipação do calendário.

