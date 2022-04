Soja recua em Chicago com realização de lucros apesar de máximas do óleo

Por Julie Ingwersen





CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de soja em Chicago fecharam em queda nesta sexta-feira com vendas técnicas e realização de lucros antes do fim de semana, apesar de um aumento nos futuros de óleo de soja para máximas históricas depois que a Indonésia bloqueou as exportações do concorrente óleo de palma, disseram os traders.

Os futuros do trigo terminaram modestamente em baixa após uma sessão agitada, com corretores avaliando o aperto dos estoques globais de grãos contra a fraca demanda de exportação pelo produto dos EUA. O milho também recuou.

Na bolsa de Chicago, a soja para julho fechou em queda de 31,50 centavos de dólar a 16,88 dólares por bushel, recuando após atingir 17,34 dólares, a máxima do contrato desde 24 de fevereiro.

O óleo de soja para julho fechou com alta de 0,87 centavo de dólar a 80,51 centavos de dólar por libra-peso, após atingir 83,21 centavos, máxima histórica em um gráfico contínuo do contrato do óleo de soja mais ativo.

O óleo de soja disparou depois que a Indonésia, maior produtor e exportador mundial de óleo de palma, bloqueou as exportações a partir de 28 de abril para combater o aumento dos preços domésticos. O alívio das restrições contra a Covid-19 provocou um aumento na demanda por alimentos e biocombustíveis.

O trigo soft vermelho de inverno para julho fechou em queda de 1,25 centavo de dólar a 10,7525 dólares por bushel.

O milho para julho fechou em queda de 6,25 centavos de dólar a 7,89 dólares por bushel.