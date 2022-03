Soja recua em Chicago e segue quedas nas commodities; trigo e milho acompanham

Por Julie Ingwersen

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de soja fecharam em queda nesta segunda-feira na bolsa de Chicago, acompanhando uma ampla queda nas commodities liderada pelo petróleo depois que Xangai iniciou um lockdown para conter aumento nas infecções por Covid-19, provocando novos temores de destruição da demanda, disseram traders. [O/R]

Os futuros do trigo e do milho acompanharam a queda, com notícias de planos para negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, grandes fornecedores globais de grãos, também influenciam os preços.

Na bolsa de Chicago, a soja para maio fechou em queda de 46 centavos, a 16,6425 dólares por bushel.

A associação Abiove reduziu as projeções para a safra de soja 2021/22 do Brasil para 125,3 milhões de toneladas, uma queda de 7,7% ante a previsão do final de janeiro, com mais perdas pela seca quantificadas.

O trigo soft vermelho de inverno para maio fechou com recuo de 45,25 centavos, a 10,57 dólares por bushel, após recuar para 10,47 dólares, a mínima do contrato desde 17 de março.

O milho para maio fechou em queda de 5,50 centavos, a 7,4850 dólares por bushel.

