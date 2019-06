Soja: Paraná, Mato Grosso e mais 11 Estados e DF iniciam vazio sanitário

São Paulo, 07 – O Estado do Paraná inicia seu período de vazio sanitário da soja no dia 10 de junho. Já partir de 15 de junho, o vazio sanitário se estende por outros Estados: Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rondônia. No Brasil, 13 Estados e o DF adotam a medida.

De acordo com a Embrapa Soja, em nota, o vazio sanitário é o período de, no mínimo, 60 dias em que não se pode semear ou manter plantas vivas de soja no campo. A medida objetiva reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem-asiática (Phakopsora pachyrhizi) durante a entressafra e assim, atrasar a ocorrência da doença na safra.

Em Mato Grosso, o vazio sanitário começa dia 15 de junho e prossegue até o dia 15 de setembro. “Durante 92 dias, não poderá haver plantas vivas de soja cultivadas ou germinadas”, informou a Secretaria de Agricultura mato-grossense. O desrespeito à normativa é passível de multa.