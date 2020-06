Soja: INTL FCStone eleva previsão de produção do Brasil em 2019/20

São Paulo, 2 – A consultoria INTL FCStone elevou em relatório divulgado na noite desta segunda-feira a estimativa de produção de soja do Brasil em 2019/20 para 120,852 milhões de toneladas, ante 120,578 milhões de toneladas previstos em maio. A consultoria aumentou a previsão de produtividade média, de 3,28 para 3,29 toneladas por hectare, e de área plantada, de 36,724 milhões para 36,758 milhões de hectares.

Conforme nota divulgada pela consultoria, apesar das “perdas consideráveis” registradas da safra do Rio Grande do Sul, vários Estados consolidaram recorde de produção. A revisão para cima na safra de Minas Gerais e Bahia influenciou no aumento da expectativa para a produção brasileira.

A FCStone também elevou a previsão de exportação de soja do País em 2020 para 77 milhões de toneladas, ante 76 milhões de toneladas projetados há um mês. “Além de os embarques estarem muito acelerados, com o recorde mensal histórico atingido em abril, as vendas da safra 2019/20 também estão muito adiantadas para o período”, disse a analista de inteligência de mercado do grupo, Ana Luiza Lodi, na nota. A consultoria prevê estoque final de 1,33 milhão de toneladas, ante 2,06 milhões de toneladas esperados no mês anterior.