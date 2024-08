Soja/Imea: Comercialização da safra 2024/25 em Mato Grosso atinge 26,29%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2024 - 17:56 Para compartilhar:

São Paulo, 12/08 – A comercialização de soja da safra 2024/25 atingia, até hoje, 26,29% em Mato Grosso, avanço de 6,12 pontos porcentuais em relação a julho. Em comparação com igual período da safra 2023/24, há avanço de 3,12 pontos porcentuais. As informações foram divulgadas pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), em boletim mensal. Na comparação com a média dos últimos cinco anos, de 32,49%, a comercialização atual está atrasada 6,2 pontos porcentuais.