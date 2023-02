Soja fecha em alta em Chicago; milho e trigo sobem por preocupações com oferta

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 19:49 Compartilhe





CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de soja dos EUA subiram nesta sexta-feira, com o mercado sustentado pelo farelo de soja se firmando no nível mais alto em quase nove anos e por preocupações com a previsões de mais seca na Argentina, disseram traders.

Milho e trigo também fecharam em alta, com um rali no mercado de trigo devido às crescentes preocupações sobre interrupções nos embarques de grãos da Ucrânia e da Rússia.

Os futuros de soja de março na Bolsa de Chicago subiram 23,25 centavos a 15,4250 dólares por bushel, fechando uma semana que viu o contrato mais ativo avançar 0,7%.





O contrato futuro de farelo de soja mais ativo atingiu o pico de 501,00 dólares, o maior patamr desde 4 de junho de 2014, com suprimentos apertados decorrentes de um ritmo lento de processamento durante o inverno suportando a alta.

A referência do trigo soft vermelho de inverno subiu 28,75 centavos, a 7,86 dólares o bushel.

Os futuros de milho de março subiram 9,75 centavos, a 6,8050 dólares o bushel.

(Por Mark Weinraub)





