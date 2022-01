Soja fecha em alta em Chicago após tocar maior patamar desde julho

Por Christopher Walljasper

CHICAGO (Reuters) – A soja cotada em Chicago fechou em alta nesta quarta-feira, para o maior nível em quase cinco meses, apoiada pelo clima seco na América do Sul que pode resultar em perdas de produtividade.

O milho cedeu depois de se recuperar também dos riscos climáticos na América do Sul, enquanto o trigo o seguiu o movimento.

O contrato de soja mais ativo na bolsa de Chicago (CBOT) subiu 0,05 dólar, fechando a 13,9475 dólares o bushel, e atingiu o pico da sessão de 13,99 dólares, seu maior valor desde 20 de julho.

O milho perdeu 7,25 centavos de dólar para 6,0225 dólares o bushel e o trigo caiu 9,25 centavos de dólar para 7,6075 dólares o bushel.

“Um pouco de venda corretiva e talvez alguma venda agrícola”, disse Jack Scoville, analista de mercado do The Price Futures Group. “Tivemos um grande rali ontem.”

Um período de calor e seca na Argentina e no sul do Brasil desviou a atenção de volta para as perdas potenciais de rendimento das safras de soja e milho nos principais países exportadores.

O clima na Argentina mudou drasticamente desde meados de dezembro, com a seca ameaçando as safras de milho à medida que entram em estágios críticos de desenvolvimento, disseram analistas.

Enquanto isso, o excesso de chuvas mais ao Norte do Brasil prejudicou o início da colheita e ameaçou comprometer a qualidade da safra.

As exportações de soja do Brasil devem chegar a 3,375 milhões de toneladas em janeiro, enquanto as exportações de milho provavelmente chegarão a 2,59 milhões de toneladas, de acordo com a associação nacional de exportadores Anec.

Os preços do trigo acompanharam o milho, ao mesmo tempo em que estão sendo sustentados pela piora nas condições da safra em partes das planícies dos EUA.

(Reportagem adicional de Gus Trompiz e Naveen Thukral)

