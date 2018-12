Soja: falta de chuva e temperatura elevada preocupam produtor

São Paulo, 21 – A falta de chuvas e as temperaturas elevadas preocupam produtores de soja, em especial no Paraná e em Mato Grosso do Sul. “O tempo quente e seco ameaça a produtividade das lavouras semeadas mais cedo e que atravessam a fase de enchimento de grãos agora em dezembro”, diz a AgRural em nota. Lavouras de soja no sul, oeste e médio-norte de Mato Grosso também estão se ressentindo da falta de chuvas e altas temperaturas, segundo a consultoria. Na região sul do Estado os últimos 15 dias foram secos. Há previsão de chuva para a virada do ano e a torcida é para que seja volumosa e bem distribuída. A AgRural afirmou que irá revisar a sua projeção de safra para as áreas de verão do Sul do País devido ao clima.