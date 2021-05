Soja: Exportação do complexo no PR foi 27,42% menor em volume no 1º quadrimestre

São Paulo, 21/05 – O Estado do Paraná exportou 4,4 milhões de toneladas do complexo soja no primeiro quadrimestre do ano, informou a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, em nota, com base em levantamento feito pelo Departamento de Economia Rural (Deral) a partir de dados do Agrostat, do governo federal. Este volume representou queda de 27,42% em relação a igual período de 2020.

Apesar do menor volume, o produto paranaense foi mais bem remunerado, observa a pasta, com acréscimo de 21,36% no valor da tonelada em relação a igual período de 2020. Assim, o preço médio entre janeiro e abril deste ano alcançou US$ 423,88 por tonelada e o faturamento total com embarques externos, US$ 1,86 bilhão.

A secretaria explica que, entre outros fatores que contribuíram para um volume menor de exportação de soja paranaense, “está a redução na produção em comparação com a safra anterior”. Além disso, “é preciso levar em conta os aspectos climáticos, que foram determinantes”. O Estado do Paraná teve estiagem na época de semeadura, o que levou a um atraso no plantio em algumas regiões importantes, o que também atrasou a colheita.

