Soja encerra sequência de ganhos com níveis decepcionantes de biocombustíveis nos EUA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/12/2022 - 17:48 Compartilhe

Por Rod Nickel

WINNIPEG, MANITOBA (Reuters) – A soja de Chicago caiu nesta quinta-feira, quebrando cinco dias de ganhos com a queda acentuada do óleo de soja depois que o governo dos EUA propôs requisitos de mistura de biocombustíveis menores do que o esperado.

O trigo caiu com vendas de exportação decepcionantes, enquanto a fraqueza da soja arrastou o milho para baixo.

O contrato de soja mais ativo caiu 39,75 centavos ou 2,7% para 14,2975 dólares por bushel depois de subir para seu nível mais alto desde 21 de setembro na quarta-feira.

O óleo de soja dezembro despencou 9%. Os contratos mais ativos caíram de seu limite diário.

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA propôs aumentos menores do que os comerciantes esperavam na quantidade de etanol e outros biocombustíveis que as refinarias de petróleo devem misturar em seus combustíveis nos próximos três anos.

A produção de diesel renovável, que pode ser feito a partir do óleo de soja, está crescendo, “mas não no ritmo irrealista esperado pelos gestores de fundos”, disse Arlan Suderman, economista-chefe de commodities da StoneX.

O trigo caiu 12,50 centavos para fechar em 7,83 dólares por bushel em meio à forte concorrência dos suprimentos da Rússia e do Mar Negro, e milho recuou de 6,50 centavos para 6,605 dólares por bushel.

