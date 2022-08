Soja e trigo sobem mais de 2% em Chicago; milho se firma

reuters 22/08/2022 - 17:13 Compartilhe

Por Mark Weinraub

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de soja da Bolsa de Chicago subiram 2,2% nesta segunda-feira, apoiados pelas esperanças de uma aceleração no ritmo das exportações, já que os agricultores da China, principal consumidor global, lutam com o clima quente e seco que poderia reduzir o tamanho da safra no país.

“Parece que os exportadores estão correndo tentando garantir grãos”, disse Greg Grow, diretor de agronegócios da Archer Financial Services. “Neste momento, o mercado precisa de soja para demanda próxima.”

Os futuros de trigo também subiram 2,2%, com a cobertura de posições vendidas observadas, em recuperação de uma mínima de seis meses e meio atingida na semana passada.

Os futuros do milho CBOT ficaram firmes, seguindo os ganhos do trigo e da soja, mas a força foi limitada, já que os traders aguardavam o relatório semanal de condições de safra do Departamento de Agricultura dos EUA.

A soja subiu 31,25 centavos, a 14,3525 dólares por bushel, e o trigo avançou 17,25 centavos, a 7,8825 dólares por bushel. O milho teve alta de 5,75 centavos, a 6,29 dólares por bushel.

(Por Gus Trompiz em Paris e Naveen Thukral em Cingapura)