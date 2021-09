Soja e trigo permanecem firmes em Chicago antes de feriado nos EUA, milho recua

Por Julie Ingwersen

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros da soja negociados nos EUA subiram nesta sexta-feira, já que traders cobriram posições vendidas antes de um feriado prolongado no país, enquanto reportes de novos negócios de exportação deram suporte aos preços, disseram os operadores.

Os futuros do trigo também fecharam em alta, mas os do milho caíram, com participantes do mercado aguardando mais informações sobre a situação das instalações de exportação do Golfo dos EUA após o furacão Ida.

Os mercados e escritórios do governo norte-americano estarão fechados na segunda-feira para o Dia do Trabalho.

A soja para novembro fechou em alta de 8,75 centavos de dólar nesta sexta-feira, em 12,92 dólares o bushel. O trigo para dezembro subiu 9,25 centavos de dólar, em 7,2625 dólares o bushel, enquanto o milho para dezembro recuou 1,50 centavos de dólar, para encerrar em 5,24 dólares o bushel.

A soja para novembro estava pronta para um salto depois de recuar para 12,70 dólares, a mínima do contrato desde 28 de junho, no meio da semana.

Reportes de exportadores indicando recuperação na demanda para a soja dos EUA deram apoio ao mercado, mesmo com os terminais de embarque do Golfo permanecendo prejudicados após o furacão Ida.

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) confirmou vendas privadas de 130 mil toneladas de soja americana para a China, dando sequência a uma série de negociações fechadas nas últimas quatro semanas.

(Reportagem adicional de Gus Trompiz em Paris e Naveen Thukral em Cingapura)

Veja também