Soja e trigo avançam em Chicago antes de dados sobre safra dos EUA

Por Karl Plume

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de trigo dos EUA subiram nesta quarta-feira, após uma queda para mínimas de 15 meses na sessão anterior provocar compras técnicas e cobertura de posições vendidas, e com traders assumindo posições antes dos principais relatórios de safra do governo dos EUA, disseram traders.

O milho ficou misto e a soja subiu, por preocupações com as safras reduzidas na América do Sul devido ao clima e com as apostas dos traders antes dos dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) previstos para serem publicados na quinta-feira.





“O mercado está se recuperando um pouco antes do relatório de amanhã”, disse Ted Seifried, estrategista-chefe de mercado do Zaner Group.

“Continuamos a observar o clima argentino. As chuvas que ocorreram foram as anunciadas… ainda sem cobertura suficiente para resolver o problema. E a previsão de médio prazo ainda parece preocupante.”

Um clima quente e principalmente seco é esperado em dois terços do cinturão agrícola da Argentina nos próximos 10 dias, acumulando mais estresse na região atingida pela seca, de acordo com o Commodity Weather Group.

No entanto, a seca na Argentina deve acabar nos próximos meses, informou a Bolsa de Cereais de Buenos Aires na terça-feira.

O contrato de milho de março na bolsa de Chicago fechou 1 centavo mais alto, a 6,56 dólares o bushel, enquanto a soja de março subiu 8 centavos, para 14,93 dólares o bushel.

O trigo de março subiu 9 centavos, a 7,40 dólares o bushel, depois de cair para o nível mais baixo para um contrato mais ativo desde outubro de 2021 um dia antes.





(Por Karl Plume em Chicago; Reportagem adicional de Gus Trompiz em Paris e Naveen Thukral em Cingapura)

