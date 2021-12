Soja e milho recuam com realização de lucros em Chicago

Por P.J. Huffstutter

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros da soja em Chicago caíram com a realização de lucros nesta terça-feira, em meio a incertezas sobre o impacto do clima na safra da América do Sul, disseram traders.

Os preços do trigo caíram bruscamente, estendendo as perdas da sessão anterior, à medida que os investidores começaram a ajustar suas posições antes do final do ano.

E os futuros do milho também recuaram, já que alguns participantes do mercado viram oportunidades após as altas acentuadas da segunda-feira.

A soja mais ativa fechou em queda de 3,50 centavos de dólar para 13,68 dólares o bushel. O milho recuou 10 centavos de dólar a 6,0475 dólares o bushel.

As colheitas de soja e milho devem ser menores ao sul do Brasil nesta temporada, já que os campos estão sofrendo com a seca, disseram meteorologistas e consultorias.

Mas partes do centro e sudeste do Brasil podem ver algum “alívio limitado” da chuva no final desta semana, disse Commodity Weather Group na terça-feira.

Um “padrão de chuva ativo” ao norte do Brasil poderia ajudar no desenvolvimento da safra, mas sinais de “excesso” e preocupações com enchentes estão surgindo nas áreas do Nordeste, disse a empresa.

“Ainda está no início da estação de cultivo e as safras podem se recuperar, razão pela qual os mercados de grãos estão recuando um pouco”, disse Karl Setzer, analista de risco de commodities da Agrivisor.

O trigo fechou com recuo de 20,50 centavos de dólar a 7,8350 dólares o bushel, com traders apontando para as decepcionantes inspeções de exportação dos EUA na semana passada e a falta de competitividade, especialmente com a Rússia, apesar dos impostos de exportação.

(Reportagem de Sybille de La Hamaide em Paris e Naveen Thukral em Cingapura)

