Soja e milho estendem rali em Chicago com clima na América do Sul

Por P.J. Huffstutter

CHICAGO (Reuters) – A soja e o milho de Chicago ampliaram os ganhos nesta segunda-feira, atingindo máximas de vários meses, já que o clima quente e seco na América do Sul alimentou as preocupações com a oferta.

O trigo subiu no início da sessão, impulsionado pela esperança de uma maior demanda de exportação, mas terminou o dia em baixa devido a negociação técnica.

A soja mais ativa fechou em alta de 30,75 centavos de dólar para 13,7150 dólares o bushel, estendendo ganhos vistos antes do Natal e, em um ponto no meio do dia de negociação, atingiu o maior patamar desde o meio de agosto.

O milho fechou em alta de 9 centavos de dólar a 6,1475 dólares por bushel, enquanto o trigo recuou 10,75 centavos de dólar para 8,04 dólares o bushel.

As colheitas de soja e milho devem ser menores no sul do Brasil nesta temporada porque os campos estão sofrendo com a seca, disseram meteorologistas e consultorias.

“O padrão climático na América do Sul é estático e esse sistema agora mostra que pode haver problemas para entrar na Argentina”, disse Don Roose, presidente da US Commodities, sediada em Iowa. “A questão agora é se o padrão climático La Niña continuará estressando as safras.”

(Reportagem adicional de Michael Hogan em Hamburgo e Emily Chow em Pequim)

