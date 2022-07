Soja e milho caem em Chicago com melhora do clima nos EUA; trigo se mantém firme

Por Julie Ingwersen

CHICAGO (Reuters) – Os futuros de soja e milho dos EUA caíram nesta quarta-feira com as previsões de melhora do clima no Meio-Oeste, incluindo chuvas na próxima semana, que devem aumentar as perspectivas de produção agrícola, disseram analistas.

Os futuros do trigo subiram enquanto os traders aguardavam o resultado de negociações de compra do trigo egípcio, bem como as conversas sobre um possível acordo para aumentar as exportações de grãos da Ucrânia devastada pela guerra.

O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse que quer que um acordo geral entre Ucrânia, Rússia, Turquia e as Nações Unidas sobre um plano liderado pela ONU para retomar as exportações ucranianas de grãos do Mar Negro seja colocado por escrito nesta semana.

Os contratos de soja para novembro na Bolsa de Chicago caíram 26 centavos, a 13,3225 dólares por bushel. O milho de dezembro terminou em queda de 5,25 centavos a 5,90 dólares por bushel, enquanto o trigo de setembro subiu 7,25 centavos para 8,1950 dólares por bushel.

A soja e o milho caíram enquanto os traders se concentravam nas previsões meteorológicas para os Estados Unidos, onde as chuvas esperadas para a próxima semana foram vistas aliviando um pouco do estresse nas colheitas de um período de calor que queimou as planícies do sul e se estendeu até o Meio-Oeste.

O milho atraiu o suporte subjacente dos dados semanais de alta do etanol. A Administração de Informações de Energia dos EUA disse que a produção semanal de etanol à base de milho subiu na semana passada para 1,03 milhão de barris por dia, o primeiro aumento em cinco semanas, e os estoques caíram ligeiramente.

(Reportagem de Julie Ingwersen; com reportagem adicional de Naveen Thukral em Cingapura e Sybille de La Hamaide em Paris)