Soja e milho avançam em Chicago com apoio de fundos após 2 sessões de queda

Por Mark Weinraub

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de milho e soja negociados em Chicago avançaram nesta terça-feira, recuperando-se de dois dias de quedas, com apoio de compras de barganhas por fundos de investimentos e de preocupações com as ofertas apertadas de ambas as commodities, disseram operadores.

Os futuros do trigo também se firmaram, em meio a temores de que os solos secos limitem a produção nos Estados Unidos e Europa.

Milho e soja encontraram suporte em importantes níveis técnicos no “overnight”.

“O sobe e desce por aqui está ligado primeiramente ao fluxo do dinheiro”, disse Greg Grow, diretor de agronegócios da Archer Financial Services. “As pausas mais fortes continuam sendo vistas como oportunidades de compra.”

O contrato maio do milho fechou em alta de 11 centavos de dólar, a 5,80 dólares por bushel, enquanto a soja para maio avançou 7,50 centavos, para 13,8950 dólares/bushel.

Os contratos para a nova safra também subiram, com operadores afirmando que serão necessárias grandes colheitas de ambos os grãos nos EUA para que a demanda doméstica e por exportações seja atendida.

O vencimento maio do trigo teve ganho de 1,75 centavo, a 6,2975 dólares o bushel.

(Reportagem adicional de Naveen Thukral, em Cingapura, e Sybille de La Hamaide, em Paris)

Veja também