Soja e milho avançam diante de preocupações com clima na América do Sul

Por P.J. Huffstutter

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros da soja em Chicago avançaram nesta quarta-feira, uma vez que a preocupação de que o clima adverso reduzirá a produção no maior exportador, o Brasil, manteve os preços próximos de máximas desde agosto.

Os futuros do milho subiram devido às negociações técnicas, já que o mercado observa de perto se as adversidades climáticas na Argentina afetarão a safra de milho do país.

Na bolsa de Chicago, o contrato de soja mais ativo fechou o dia com alta de 0,75 centavo de dólar para 13,6875 dólares o bushel.

O trigo fechou com avanço de 4,25 centavos de dólar a 7,8775 dólares o bushel, enquanto o milho subiu 0,75 centavo de dólar a 6,0550 dólares por bushel.

As colheitas de soja e milho devem ser menores no Sul do Brasil nesta temporada, já que os campos estão sofrendo com a seca, disseram meteorologistas e consultorias.

Uma vez que as previsões meteorológicas apontam para melhores chances de chuva em partes do Brasil nos próximos dias, pelo menos 40% das principais regiões produtoras de soja do país estão precisando de umidade adicional, disse Rich Nelson, estrategista-chefe da corretora de commodities Allendale.

“As próximas oito semanas no Brasil definem a produtividade da soja, então as questões climáticas vão para janeiro e fevereiro”, disse Nelson.

(Reportagem adicional de Naveen Thukral em Cingapura e Sybille de La Hamaide em Paris)

