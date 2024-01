Soja e açúcar puxam desempenho recorde do Porto de Santos em 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/01/2024 - 8:52 Para compartilhar:

São Paulo, 26 – O Porto de Santos movimentou em dezembro 15,6 milhões de toneladas de cargas, crescimento de 29,1% em relação a dezembro de 2022 e volume recorde para o mês. Com esse resultado, no ano foram movimentadas 173,3 milhões de toneladas, volume também recorde.

Em nota, a Autoridade Portuária de Santos (APS) disse que a safra recorde grãos e de cana-de-açúcar, juntamente com a recuperação da movimentação de contêineres no porto, foram decisivos para o crescimento. No último mês do ano, foram 2,4 milhões de toneladas a mais de granéis sólidos movimentados na comparação com dezembro de 2022. “Boa parte devido ao aumento na movimentação de soja (+584 mil toneladas ou +428%) e açúcar (+998 mil toneladas, ou +70,5%)”, disse na nota.

Em movimentação de contêineres, o crescimento no mês também é expressivo. Em toneladas, foram 23,7% mais (total de 4,74 milhões de toneladas) e 15,5% de aumento em TEU (medida padrão equivalente a um contêiner de 20 pés). “A carga conteinerizada registrou queda no total do ano, mas vem se recuperando e em dezembro igualou ao movimento máximo dos últimos três anos”, informou.

No ano, o Porto de Santos movimentou 173,3 milhões de toneladas, 6,7% acima dos 162,4 milhões de toneladas de 2022.

Segundo a APS, os embarques cresceram 9,6%, com o total de 130 milhões de toneladas, e os desembarques recuaram 1,2%, para 43,3 milhões de toneladas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias