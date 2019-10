Soja: demanda do Vietnã deve cair com peste suína africana, diz USDA

Hong Kong, 08 – A eliminação de quase 20% do plantel de suínos do Vietnã reduzirá a demanda do país por soja importada, afirmou em nota o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O USDA acrescentou que seu escritório local reduziu a estimativa de importações vietnamitas de soja em 2019 para 1,8 milhão de toneladas, abaixo das projeções oficiais de 2,4 milhões de toneladas. O departamento informou ainda que as importações de soja vinham crescendo cerca de 5% ao ano antes do avanço da peste suína africana. Fonte: Dow Jones Newswires