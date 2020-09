Soja: Datagro aponta comercialização antecipada recorde na safra 2020/21

São Paulo, 14/09/2020 – A Datagro estima que a comercialização da safra de soja 2020/21 do Brasil, que começa a ser semeada neste mês, atinja 46,7% da produção, ou 61,45 milhões de toneladas. “O comprometimento da safra nova supera o último recorde do mesmo período do ano anterior (24,5%), além de 2016, com 21,8%, e a média de cinco anos (22,1%), acompanhando cenário favorável de preço nas últimas semanas”, diz consultoria em nota.

Segundo o coordenador da Datagro Grãos, Flávio Roberto de França Junior, as vendas começaram em agosto do ano passado, aproveitando os movimentos da taxa de câmbio. A consultoria diz que o comprometimento pelos produtores atingiu 96,6% da produção no dia 4 de agosto, totalizando 121,68 milhões de toneladas. “Um avanço de pouco mais de dois pontos percentuais sobre o último mês, mas com total vendido bem acima do recorde de 2018 (89,2%), das vendas em 87% da safra passada e também da média histórica (86,8%)”, disse a Datagro.

Quanto à comercialização do milho verão safra 2019/20 no Centro-Sul, avançou mais 5 pontos percentuais em um mês, para 94,2% da produção, ficando acima dos 79% de igual momento do ano passado e da média de cinco anos (86,2%). “Os negócios foram acontecendo aos poucos, de forma regionalizada, refletindo movimento mais fortes da demanda local, ou refletindo a melhora no FOB de exportação, com a combinação da piora na CBOT e melhora mais do que proporcional nos prêmios”, disse França.

O comprometimento da safra de milho de inverno 2020 no Centro-Sul do País avançou para 76%, sobre 69% no último mês, segundo a Datagro. A comercialização da temporada, que ainda está sendo colhida, supera o pico anterior de 2016, com 71%, e está levemente acima do mesmo período do ano passado, quando tinha 70% da produção vendida neste momento. As vendas do cereal também ficaram acima da média de cinco anos de 67%.

