Soja: Corteva e Basf vão colaborar em soluções para controle de ervas daninhas

São Paulo, 01 – Corteva e Basf vão colaborar no desenvolvimento de soluções para controle de ervas daninhas nas lavouras de soja, anunciaram as companhias. As duas empresas concordaram em licenciar entre si biotecnologias de soja, enquanto desenvolvem tecnologias complementares de herbicidas, permitindo que ambas as empresas ofereçam soluções de gerenciamento de ervas daninhas da soja.

O acordo permite que uma empresa recomende as soluções de herbicidas da outra, para que os agricultores tenham as ferramentas mais adequadas para o manejo eficaz de ervas daninhas, disseram as companhias em comunicado.

O lançamento das variedades de soja com as novas biotecnologias deve ocorrer no início dos anos 2030 na América do Norte, e está sujeito a revisões regulatórias e à conclusão de testes de campo.