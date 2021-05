Soja: cooperativa Castrolanda tem produtividade acima da média do Paraná

São Paulo, 26 – A Castrolanda, cooperativa agroindustrial da região dos Campos Gerais (PR), informou ter registrado produtividade de soja na casa de 4 mil kg/ha, 14% acima da média do Paraná, de 3,5 mil kg/ha, mesmo diante de um cenário de atraso no plantio, chuvas sucessivas em janeiro e um período de estiagem em fevereiro no Estado, que afetou o rendimento da oleaginosa.

“O trabalho da assistência técnica fez toda a diferença na condução e manejo da lavoura, contribuindo para a produtividade do agricultor”, disse o coordenador de Grãos da Cooperativa, Diogenes Novakowiski, em nota, ressaltando também os produtos e serviços ofertados.

A Castrolanda recebeu na safra de verão 2020/21 293 mil toneladas de soja, sendo 229,3 mil toneladas somente dos cooperados. Mesmo com as adversidades climáticas, o total foi 2,2% maior do que a recepção da safra 2019/20, de 286,7 mil toneladas. Segundo Novakowiski, a Castrolanda recebeu um volume 10% maior do que esperava inicialmente dos cooperados. “Nossas unidades estavam preparadas para receber a produção na medida em que se avançou com a colheita”, disse o executivo.

