Soja: comercialização antecipada da safra atinge 25% do volume esperado

São Paulo, 24 – Produtores de Mato Grosso do Sul comercializaram 25% da safra de soja 2019/20, cujo plantio já começou, informou a Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul (Famasul). Levantamento feito pelo departamento técnico do Sistema Famasul com dados da Granos Corretora apontam que o Estado deve produzir 9,68 milhões de toneladas da soja, 3,18% mais que no ciclo anterior. “O milho fechou a colheita com uma supersafra de 12,1 milhões de toneladas no Estado”, disse a Famasul em nota. A entidade cita dados do SIGA/MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), que apontam cultivo de 2,1 milhões de hectares (+19,88%) e produtividade de 93,24 sacas por hectare (+33%).