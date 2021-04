São Paulo, 8 – A cooperativa Cocamar, de Maringá (PR), pretende ampliar em 50% a capacidade de esmagamento de soja entre os anos de 2020 e 2025, informou a entidade, em nota. Desta forma, passariam a ser processadas 4,5 mil toneladas do grão diariamente, ante 3 mil hoje. Segundo a Cocamar, a unidade de Maringá tem operado a plena atividade, absorvendo cerca de 1 milhão de toneladas de soja por ano. “A expansão até 2025 está em linha com a previsão do gradativo crescimento das quantidades depositadas pelos produtores, que são maiores a cada safra”, cita a cooperativa paranaense. Na atual temporada, a previsão é de recebimento de 1,7 milhão de toneladas.

Veja também