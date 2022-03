Soja/China: importação deve atingir 100 milhões de t em 22/23, diz adido do USDA

São Paulo, 21 – As importações chinesas de soja devem atingir um recorde de 100 milhões de toneladas no ano comercial 2022/23, disse em relatório o adido do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Pequim. A projeção representa aumento ante o volume estimado para 2021/22, de 95 milhões de toneladas. Segundo o adido, maiores estoques de matrizes e suínos, combinados com alta capacidade de produção de frango, devem impulsionar as importações chinesas de soja.

O esmagamento de soja na China deve totalizar 98,5 milhões de toneladas em 2022/23, ante um volume estimado de 96,5 milhões de toneladas em 2021/22, disse o adido. Mesmo assim, a capacidade chinesa de esmagamento, estimada em mais de 145 milhões de toneladas ao ano, continua subutilizada, afirmou o adido.

Os estoques de soja na China ao fim de 2022/23 são projetados em 26,1 milhões de toneladas, em comparação a um volume estimado de 27,2 milhões de toneladas em 2021/22. O governo chinês, porém, não divulga o tamanho das reservas estatais.

