Soja: C.Vale compra unidade de beneficiamento de sementes em Catalão (GO)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2024 - 13:35 Para compartilhar:

A C.Vale adquiriu a unidade de beneficiamento de sementes da Corteva em Catalão (GO), expandindo sua atuação no Centro-Oeste brasileiro, informou a cooperativa de Palotina (PR) em nota. A estrutura, localizada às margens da BR-050, será destinada ao fornecimento de sementes de soja para produtores de Mato Grosso e norte de Mato Grosso do Sul.

A unidade tem capacidade de produção de 2 milhões de sacas de sementes de soja por ano, com 125 mil sementes cada, segundo a empresa. A área industrial de 40 mil metros quadrados inclui 30 mil metros quadrados de armazéns, com docas para carregamento simultâneo de nove caminhões.

De acordo com a cooperativa, a altitude da região, entre 850 e 900 metros, favorece a produção de sementes. A C.Vale, que já atua no segmento em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, deve empregar entre 40 e 70 pessoas na nova unidade, com início das operações previsto para fevereiro de 2025.

Com esta expansão, a cooperativa passa a contar com 198 unidades de negócios em seis Estados brasileiros e no Paraguai. A C.Vale registrou faturamento de R$ 24,4 bilhões em 2023 e mantém atividades nos segmentos de grãos, carnes, mandioca, leite, insumos, máquinas, implementos, supermercados e combustíveis.