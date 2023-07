Soja: BrasilAgro conclui obra de unidade de beneficiamento de sementes na BA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 8:59 Compartilhe

São Paulo, 17/07 – A BrasilAgro, especializada na compra e venda de propriedades rurais e na produção de alimentos, fibras e bioenergia, informa que acaba de concluir a construção da unidade de beneficiamento de sementes de soja, na qual investiu R$ 4 milhões, na Fazenda Chaparral, em Correntina, interior da Bahia.

A estrutura terá capacidade de processar até 7,5 mil toneladas de sementes de soja por hora e vai reduzir em até 40% a necessidade de compra da companhia. “Investimentos em estrutura e novas tecnologias são essenciais para avanços no campo e resultam em uma produção mais eficiente. Para produzir alimentos com responsabilidade, precisamos desenvolver nossas operações diariamente”, disse em comunicado o CEO da BrasilAgro, André Guillaumon.

A soja é principal cultura cultivada pela BrasilAgro nos cinco Estados em que atua no Brasil, atingindo na safra 2021/22 quase 200 mil toneladas do grão. Para o ciclo produtivo atual, a companhia projeta atingir 204 mil toneladas de produção da oleaginosa.

A Fazenda Chaparral foi escolhida para receber a sementeira or causa da sua posição estratégica na região do Matopiba. Além da Bahia, o portfólio de propriedades corresponde a mais de 275 mil hectares de terras. Além do Brasil, a BrasilAgro também opera em fazendas do Paraguai e Bolívia.

