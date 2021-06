Soja: Brasil exportou 2,5 milhões de t na 1ª semana de junho

São Paulo, 07/06 – Após ter embarcado 16,403 milhões de toneladas em maio, a exportação do Brasil continua aquecida em junho. O País embarcou 2,474 milhões de toneladas na primeira semana deste mês, e a média diária de embarques, de 824,796 mil toneladas, está 36% acima dos 606,743 mil toneladas/dia de junho do ano passado. Em igual mês de 2020, o País exportou 12,741 milhões de toneladas.

Em receita, os embarques do País somam US$ 1,16 bilhão nos primeiros três dias úteis do mês. Em junho de 2020, as exportações do Brasil totalizaram US$ 4,30 bilhões.

Os embarques de algodão também seguem acelerados, mesmo no auge da entressafra. A média diária de exportação em junho soma 4,646 mil toneladas, 72% acima dos 2,700 mil toneladas/dia observados em junho de 2020. Nos primeiros três dias úteis deste mês, saíram rumo ao exterior 13,940 mil toneladas. Em junho do ano passado, o Brasil havia exportado 56,704 mil toneladas. Em receita, os embarques alcançam US$ 24,65 milhões. Em igual mês de 2020, a receita com exportação havia totalizado US$ 83,74 milhões.

Já os embarques de milho seguem fracos enquanto a safrinha não chega, com exportações de 710,7 toneladas na primeira semana do mês. Em junho de 2020, o Brasil exportou 312,210 mil toneladas. A média diária de embarques está em 236,9 toneladas, contra 14,867 mil toneladas/dia em junho de 2020. A receita obtida com exportação no acumulado deste mês é de US$ 840,3 mil. Em junho do ano passado, os embarques atingiram US$ 50,89 milhões.

