Soja/Argentina: plantio da safra 2019/20 atinge 84,3% da área prevista

São Paulo, 02/01 – O plantio da safra 2019/20 de soja na Argentina atingiu 84,3% da área prevista, de 17,7 milhões de hectares, um avanço de 5,3 pontos porcentuais ante a semana anterior, disse a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, em relatório semanal. Há um ano, 89,7% da área estava semeada. Segundo a bolsa, chuvas sobre grande parte da área agrícola nacional melhoraram a oferta de umidade das áreas já plantadas e destravaram a semeadura no centro e sul do país. Contudo, o sudoeste de Buenos Aires continua sofrendo déficit hídrico, com precipitações escassas.

Quanto ao milho, 83,5% da área foi plantada. A bolsa prevê 6,3 milhões de hectares. O avanço ante a semana anterior foi de 8,4 pontos porcentuais, e os trabalhos estavam 0,8 ponto porcentual adiantados em comparação com igual período da temporada anterior. Conforme o boletim, chuvas registradas na última semana melhoraram as reservas hídricas em grande parte das áreas. Entretanto, ainda há na província de Salta necessidade de precipitações para repor a umidade do solo.

No caso do trigo, a colheita atingiu 92,1% da área, avanço de 4,3 pontos porcentuais na comparação semanal. Os trabalhos estão 1,5 ponto porcentual adiantados ante igual período do ciclo anterior. A bolsa manteve a projeção de produção em 18,5 milhões de toneladas. Enquanto nas províncias de Buenos Aires e La Pampa e no sul de Córdoba o rendimento tem vindo abaixo do previsto, no sudeste de Buenos Aires a produtividade segue elevada, segundo a bolsa.