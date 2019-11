Soja/Agroconsult: produção deve atingir 124 milhões de toneladas em 2019/20 (+5%)

São Paulo, 28/11 – A produção brasileira de soja deve chegar a 124 milhões de toneladas na safra 2019/20, um aumento de 5% ante a temporada anterior, projetou nesta quinta-feira a consultoria Agroconsult. A área plantada foi estimada em 36,7 milhões de hectares em 2019/20 (+1,9%). “Se o clima ficar dentro da média normal, a produtividade deve se aproximar da linha de tendência, ficando próxima de 56,1 sacas por hectare”, disse o sócio-diretor da Agroconsult, André Pessôa, durante evento de fim de ano da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). No ciclo anterior, o rendimento foi de 54,6 sacas/ha.

Conforme Pessôa, 77% da área já foi plantada, contra 81% na média histórica. “Algumas regiões tiveram um início de safra complicado, mas tem regiões que tiveram um início de safra espetacular”, disse o representante da Agroconsult, citando entre os casos positivos Mato Grosso, a metade norte de Mato Grosso do Sul e boa parte do Estado de Goiás. Por outro lado, ele citou problemas de replantio no oeste do Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul.