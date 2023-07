Soja: Abiove revisa produção 2022/23 para 156,5 mi de t (aumento de 500 mil t)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 13:15 Compartilhe

São Paulo, 20 – A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) atualizou as projeções para a safra 2022/23 e os dados mais recentes apontam para um crescimento de 500 mil toneladas na produção de soja em grão. A colheita deve atingir 156,5 milhões de t, em comparação com 156 milhões de toneladas esperadas na estimativa de junho. Segundo a associação, o aumento é resultado da reavaliação positiva das empresas associadas à entidade quanto à produtividade das lavouras.

O processamento da soja também cresce, dos 53,2 milhões de toneladas observados na última projeção para 53,5 milhões de toneladas. Segundo a Abiove, o aumento foi motivado principalmente pela maior demanda de óleo e farelo de soja. “No acumulado dos cinco primeiros meses de 2023, o esmagamento corrigido por esse porcentual cresceu 4,7% em relação ao mesmo período do ano passado”, disse a associação.

Ainda conforme a Abiove, a produção de farelo foi ajustada em 300 mil toneladas, passando de 40,7 milhões da avaliação anterior para as atuais 41 milhões de toneladas. O óleo de soja cresce 100 mil toneladas e a produção agora está estimada em 10,8 milhões de toneladas.

Em relação às exportações, com demanda aquecida, os embarques de soja em grão passam de 97 milhões de toneladas para 97,5 milhões. Conforme a Abiove, “a comercialização do farelo avança em 100 mil toneladas, de 21,9 milhões de toneladas para 22 milhões de toneladas. A exportação de óleo de soja também registra variação positiva, de 2,3 milhões de toneladas para 2,4 milhões de toneladas. A expectativa de geração de receita com as exportações pela cadeia produtiva da soja neste ano pode superar a marca de US$ 67 bilhões, dos quais US$ 53,6 bilhões da soja em grão, US$ 10,6 bilhões do farelo e US$ 2,9 bilhões do óleo de soja.”

