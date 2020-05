Sogro de integrante da família real brasileira morre de Covid-19

O empresário Rafael Fragoso Pires, de 62 anos, morreu no domingo (17) vítima do novo coronavírus. Ele estava internado há dois meses no Instituto Estadual do Cérebro, de Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Globo.

Fafa, como ele era conhecido na sociedade carioca, também estava em tratamento de leucemia antes de testar positivo para a Covid-19. O empresário foi contaminado pelo vírus na comemoração de noivado de sua filha Alessandra Haegler (de sua relação com Bettina Haegler) com Pedro (filho de Maritza e do príncipe Alberto de Orléans e Bragança).

O evento ocorreu no dia 7 de março e se tornou um foco de propagação da doença no Rio. De acordo com a revista “Época”, entre os convidados havia pessoas que voltaram da Itália, Estados Unidos e Bélgica. No dia do evento, cerca de 70 convidados circularam livremente pelos jardins de uma mansão.

Após a confraternização, ao menos 37 pessoas tiveram sintomas relacionados ao coronavírus, incluindo a socialite carioca Mirna Bandeira de Mello, de 71 anos, que morreu no dia 23 de março.