Sogra de Gusttavo Lima reflete nas redes sociais após cantor ter prisão decretada

Da Redação 24/09/2024 - 7:39

Suely Suita, sogra de Gusttavo Lima, usou seus Stories do Instagram, na segunda-feira, 23, para fazer uma postagem reflexiva, após o marido da filha, Andressa Suita, ter prisão decretada. Assim como a filha, Suely fez um post religioso para falar do genro.

“Conhece suas lutas. Ele tudo vê e não te deixa sozinho. Ele te conhece, sabe o tamanho da sua força e a dimensão de sua fé. Ele só te colocará em lutas que você poderá vencer. Ele honra esforços”, dizia a publicação.

O cantor está envolvido na investigação da “Operação Integration”, que apura um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar e que já resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra.

Na decisão, além do mandado de prisão, também consta uma ordem para a suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, assim como seu eventual porte.

Antes de ter a prisão decretada, o avião do sertanejo foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo. De acordo com o g1, a aeronave foi recolhida no aeroporto de Jundiaí, interior paulista, enquanto passava por uma manutenção.

A ação acontece em Pernambuco, Paraná, Paraíba, Minas Gerais e Goiás, e mira uma organização criminosa que, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, movimentou R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais.

Ao receber comentários sobre a aeronave, Gusttavo Lima usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso.

“Estão dizendo que meu avião foi preso. Gente, não tenho nada a ver com isso, tá bom? Me tira fora disso. Esse avião foi vendido ano passado e não tenho nada a ver com isso. Honra e honestidade foram as únicas coisas que eu tive na minha vida e isso não se negocia”, garantiu o artista.