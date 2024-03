Software independente promete trazer de volta o MSN

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 01/03/2024 - 16:08 Para compartilhar:

Quem não se lembra do icônico MSN Messenger, lançado pela Microsoft em 1999? Se você tinha à ocasião entre 12 e 30 anos, certamente foi usuário do software. O programa de troca de mensagens instantâneas pela internet conquistou o coração dos brasileiros. Na época em que foi lançado, não existiam aplicativos como WhatsApp, Discord ou Telegram. Assim como não havia sinal no horizonte de smartphones, o que lhe conferia exclusividade como ferramenta de comunicação online. Contudo, há esperança para os saudosistas. Graças ao software Escargot, que é um software independente, de código aberto e sem qualquer relação formal ou vínculo com a Microsoft e que está disponível gratuitamente.

Seus criadores são desconhecidos, porém esse projeto faz parte da parceira com o NINA, que recriou outros programas antigos do setor como o ICQ. O projeto é feito com Engenharia reversa, desmembrando os códigos do programa original — dessa forma, consegue replicar fielmente os recursos antigos.

A investida da Microsoft na popularização do Messenger veio dois anos após seu nascimento.

• Em 2001, a companhia investiu fortemente em campanha para popularizar a ferramenta no mundo inteiro.

• No Brasil, a ideia foi atrair o público jovem, com comerciais em redes de televisão como a MTV.

• No ano seguinte, o software já contava com 75 milhões de usuários.

• Em 2005, em uma tentativa da empresa de unificar suas marcas, o MSN Messenger foi rebatizado de Windows Live Messenger. Porém, a sigla de três letras já tinha conquistado os brasileiros e continuou conhecida assim mesmo.

Ascensão e queda

Com o passar do tempo, o MSN foi recebendo atualizações, como recursos de notificação de mensagens que faziam a tela tremer, mini-games, envio de sons e as famosas animações (winks).

Essas atualizações se mostraram bem aplicadas, pois dados oficias da empresa indicam que em 2009 o aplicativo possuía mais de 330 milhões de usuários em torno do globo.

Contudo, como toda marca, a Microsoft queria voltar a atenção de seus usuários à mais nova aquisição. Em maio de 2011 comprou o Skype, que era um serviço relativamente famoso na época, tanto para chats quanto para conferências de áudio e vídeo.

Após a compra, a empresa chegou a fazer uma promessa de fusão entre as duas marcas, mas em fevereiro de 2013 anunciou a extinção do software.

No mês seguinte, a era do MSN foi se esvaindo com a substituição gradativa, mas sem o mesmo charme e apelo, pelo Skype, até que foi completamente desativado. Chance do flashback chegou com o Escargot.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Cesar Pimentel.

