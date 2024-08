SoftBank anuncia recompra de US$ 3,5 bilhões em ações, após papéis desabarem quase 40%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 11:55 Para compartilhar:

O SoftBank Group, investidor global de tecnologia, disse que usaria seu caixa para a recompra de US$ 3,5 bilhões de ações. A medida, anunciada juntamente com a divulgação de seus lucros trimestrais, acontece dois dias após o grupo sofrer o pior declínio no valor de suas ações em um único dia.

No começo do ano, o fundo Elliott Investment Management investiu cerca de US$ 2 bilhões em ações da companhia e solicitou que fosse feita uma recompra de ações.

Em julho, as ações da SoftBank atingiram uma alta histórica, mas desde então caíram mais de 38%, afetadas pelas vendas duplas em ações de tecnologia e japonesas.

O valor despendido na recompra de ações pelo grupo, no entanto, não deve representar uma preocupação, já que a empresa relatou, em junho, que possui um caixa de US$ 37 bilhões.

O chefe financeiro do SoftBank Group, Yoshimitsu Goto, se recusou a falar sobre um possível impacto do Elliott na recompra e afirmou que a decisão foi somente da investidora de tecnologia. “Há muitas agendas quando se trata de recompras”, disse ele. Fonte: Dow Jones Newswires