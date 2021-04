SoftBank adquire 40% de empresa de automação norueguesa AutoStore por US$ 2,8 bi

A SoftBank concordou em pagar US$ 2,8 bilhões por uma participação de 40% na empresa norueguesa de automação AutoStore, marcando outra grande aposta do conglomerado japonês em tecnologia habilitada para robôs. O acordo avalia a companhia em US$ 7,7 bilhões, incluindo dívidas, disseram as empresas nesta segunda-feira, 5.

O presidente-executivo da SoftBank, Masayoshi Son, vem fazendo grandes apostas em inteligência artificial e dispositivos conectados à internet há anos, prevendo em 2017 que robôs superinteligentes superarão os humanos em 30 anos. A tecnologia da AutoStore possibilita que os depósitos sejam operados quase inteiramente por robôs. A empresa foi fundada em 1996 e foi pioneira em um sistema de armazenamento denso e acesso a bens que é amplamente utilizado hoje.

Fonte: Dow Jones Newswires.

