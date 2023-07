‘Sofro até hoje com as fake news’, diz Xuxa sobre ser acusada de pedofilia em filme

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 10:37 Compartilhe

Durante o lançamento de seu documentário no Globoplay, que aconteceu na noite de segunda-feira, 10, no Rio de Janeiro, Xuxa, de 60 anos, relembrou o polêmico filme ‘Amor Estranho Amor’ (1982), em que a apresentadora tem uma cena nua romântica com um menor de idade. Na ocasião, a eterna Rainha dos Baixinhos revelou que até hoje algumas pessoas a chamam de pedofila.

“Na realidade, não foram apenas fake news. Tinha uma pitada de ‘se eu não falar mal dela, não vai ter espaço’. Com um requinte de crueldade porque mexeria comigo. Até hoje as pessoas querem falar desse filme, mas fiz com 17 anos. ‘A Xuxa é pedofila porque ela fez o filme’. As pessoas não querem saber que é uma ficção, não olham a história sobre exploração infantil”, explicou.

“Nosso ex-presidente (Jair Bolsonaro), disse que ‘pintou um clima’ (entre ele e uma criança), mas ninguém fala sobre isso. Já eu […] Não pintou um clima, pintou um crime! O que me machuca é a ignorância das pessoas”, completou a loira.

