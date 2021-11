Sofrido! David Braz marca no fim, e Fluminense vence o Sport no Brasileirão Tricolor fez partida ruim e estava sendo criticado pela torcida no momento que o zagueiro marcou; time fica mais próximo do G6

Em mais uma partida com problemas no ataque, o Fluminense marcou no fim e venceu o Sport por 1 a 0, na noite deste sábado, no Maracanã. David Braz foi quem garantiu os três pontos para o Tricolor, que chegou a receber vaias e cantos de “time sem vergonha” pouco antes do gol. A partida foi válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com esse resultado, os mandantes, em oitavo, vão a 42 pontos, dois a menos que o Internacional, em sétimo, e cinco para o Corinthians, que abre o G6. Já o Sport fica em 17º, abrindo a zona de rebaixamento com 30 pontos. Na próxima rodada, o Flu visita o Grêmio em Porto Alegre, na terça-feira, às 21h30. Já o Sport recebe o América-MG na quarta, também às 21h30.

​NÃO VALEU

A primeira boa chance da partida foi do Sport, com Rafael Thyere, mas foi o Fluminense quem teve a bola na maior parte do tempo. Tanto que Fred chegou a abrir o placar aos 16 minutos, mas o lance acabou sendo anulado após revisão do árbitro de vídeo por impedimento de Samuel Xavier na jogada. O camisa 9 ainda teve outra oportunidade com um chute de letra, mas a defesa bloqueou.

INSISTÊNCIA

O Flu seguiu tentando partir para cima, mas, com muitas decisões erradas, não foi feliz nas finalizações e não acertou nenhuma na direção do gol. O Sport ainda levou perigo com Hernanes em uma das poucas oportunidades que teve e Ewerthon pediu um pênalti, mas o árbitro nada assinalou. Do outro lado, o time carioca também teve um lance que gerou reclamações, mas a penalidade não foi marcada.

MORNO

No segundo tempo, o técnico Marcão optou por tirar Jhon Arias e colocar Cazares para tentar abrir mais as opções na frente e quebrar a marcação do Sport. Pouco depois, Fred acabou substituído por Caio Paulista, o que fez o time retornar ao tradicional 4-3-3. O Flu até teve algumas chances, mas seguiu com a mesma dificuldade e não deu trabalho ao goleiro Maílson. Já o Sport saiu um pouco mais e teve boas chegadas, mas não conseguiu balançar a rede.

MELHOROU, MAS…

A melhor oportunidade do Fluminense aconteceu após belo passe de Cazares para Luiz Henrique, que acertou a trave no que seria um golaço. O meia equatoriano, que ficou fora das últimas partidas por problemas pessoais e desgaste muscular, entrou bem e ajudou a dar mais dinâmica ao Tricolor, criando diversas jogadas. Entretanto, a equipe seguiu errando muito.

SUSTO

Já na reta final da partida, um lance acabou gerando apreensão no Maracanã. Após choque de cabeça com Lucca, Zé Welison caiu e chegou a ficar desacordado. Rapidamente os jogadores chamaram a ambulância, que retirou o jogador do gramado. O atleta chegou a acordar, mas respirava com dificuldades e por isso foi levado a um hospital próximo ao estádio.







SALVOU

No momento em que a torcida cantava “time sem vergonha” e protestava pela atuação ruim, David Braz garantiu os três pontos para o Fluminense. Aos 50 minutos, Marlon recebeu aberto pela esquerda e cruzou na primeira trave. O zagueiro subiu alto, cabeceou e viu a bola bater na trave antes de entrar no gol.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1×0 SPORT

Data/Hora: 06/11/2021, às 21h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Árbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols: David Braz (50’/2ºT) (1-0)

Cartões amarelos: Marlon (FLU), Luciano Juba (SPT)

Cartões vermelhos: –

FLUMINENSE: ​Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro, Marlon; André, Martinelli (Yago Felipe – 29’/2ºT) e Jhon Arias (Cazares – intervalo); Luiz Henrique (Lucca – 33’/2ºT), John Kennedy (Abel Hernández – 33’/2ºT) e Fred (Caio Paulista – 15’/2ºT). Técnico: Marcão.

SPORT: ​Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Zé Welison (Cristiano – 41’/2ºT), Marcão, Hernanes, Luciano Juba (Ronaldo Henrique – 47’/2ºT); S. Tréllez (Everton Felipe – 33’/2ºT) e Paulinho Moccelin. Técnico: Gustavo Florentín.

