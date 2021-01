“Sofri abusos psicológicos”, diz Ludi Moreira sobre pastor

A cantora gospel Ludi Moreira fez um longo desabafo nas redes sociais expondo uma situação de abuso psicológico que sofreu. No Twitter, a artista conta diversas ocasiões em que foi maltratada ou deixada em condições precárias por alguém que hoje “prega o amor”.

“Eu já fui deixada na rodoviária sozinha as 22h da noite com 20 reais e a minha mala, depois de ter feito inúmeros shows, por alguém que hoje prega o amor todos os dias em suas redes sociais. Fiquei 8 dias no Rio cantando e voltei com 300 reais. Enquanto o bonito tava trocando o carro dele por um mais caro. E fora que eu tinha que estar disponível pra gravar, viajar, a voz tinha que estar muito bem afinada durante os shows”, começou.

Não foi apenas ela que sofreu com esse pastor. “Sofri abusos psicológicos, danos que me perseguem até hoje, por alguém que se auto intitula pastor mas nunca foi ungido a pastor, e muito menos tem um pastor pra prestar contas. Todos que já passaram por ele tem feridas profundas. E todos que estão ao seu redor sabem o quão tóxico ele é. Todos nos bastidores sabem, mas ninguém expõe porque o network vale mais que a verdade. A conta bancária cheia vale mais que a verdade”, revelou.

Confira o desabafo completo da cantora:

eu tive minha sanidade mental arrancada de mim depois que conheci um grupo do meio gospel. Em específico uma pessoa. Eu já fui um produto, e não tenho vergonha nenhuma de assumir isso pq eu fui curada dessa pessoa que fui com ajuda dos meus pastores, meus líderes, meus pais. + — LUDI (@ludioficial_) January 4, 2021

